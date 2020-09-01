韋德齊明下午拜會蘇揆 政院：依指揮中心安排 15:352020/09/01 中時 張理國 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 蘇揆率政院官員出席政院普渡。(圖/張理國攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 捷克國會參議長韋德齊明天下午拜會行政院，將與行政院長蘇貞昌會面，行政院發言人丁怡銘下午表示，不管哪個大使團或訪問團來都有相關規定，都是遵照指揮中心安排。 韋德齊一行人30日抵台，將進行6天訪問，今天韋德齊率國會議員在立法院發表演說，並引述美國前總統甘迺迪1963年在西柏林的談話，以中文發音說「我是台灣人」，引起朝野立委熱烈迴響。 丁怡銘下午在政院普渡場合受訪表示，不管是哪個大使團或訪問團來行政院，都有相關規定，都是遵照指揮中心的安排；丁怡銘也說，韋德齊與蘇揆應是下午會面。 (中時 ) #韋德齊 #蘇貞昌 #行政院 #丁怡銘 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 監院司院長年扞格 朱富美：盡量在兩院中異中求同 14:322020/09/01 政治 蔡英文過生日 韋德齊推文祝福 19:212020/08/31 政治 捷克議長韋德齊拜會李永得 促台捷文化交流 20:422020/08/31 生活 韋德齊率捷克團訪台灣工藝研究發展中心 揮手致意 16:352020/08/31 生活 衣不蔽體說惹議 政大校長：400年前台南麻豆確實存在 12:172020/09/01 生活 捷克參院議長韋德齊：不反對與中國大陸對等合作 18:252020/08/31 生活 游錫堃批王毅：「天無二日」天朝心態 全球反對 14:202020/09/01 政治 台捷深化交流 簽三項MOU 04:102020/09/01 財經要聞 《經濟》捷克參議長韋德齊訪臺 簽署三項MOU 14:322020/08/31 財經 陳時中滿意度崩跌23個百分點 朱學恒曝最危險的事 11:332020/09/01 生活 政治熱門新聞 小市民的罷韓懺悔文 韓粉嘆：高雄人自己的選擇 - 政治 台海是否開戰 台大學者曝1結局：客觀 - 政治 「美豬換國際地位」 陳揮文轟時中：我們跟豬同平台？ - 政治 蔡英文稱美豬牛「有條件進口」 網投票出現驚人差距 - 政治 沒有韓國瑜的高雄居然一路「黑麻麻」 粉專：太扯了 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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