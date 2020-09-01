捷克國會參議長韋德齊明天下午拜會行政院，將與行政院長蘇貞昌會面，行政院發言人丁怡銘下午表示，不管哪個大使團或訪問團來都有相關規定，都是遵照指揮中心安排。

韋德齊一行人30日抵台，將進行6天訪問，今天韋德齊率國會議員在立法院發表演說，並引述美國前總統甘迺迪1963年在西柏林的談話，以中文發音說「我是台灣人」，引起朝野立委熱烈迴響。

丁怡銘下午在政院普渡場合受訪表示，不管是哪個大使團或訪問團來行政院，都有相關規定，都是遵照指揮中心的安排；丁怡銘也說，韋德齊與蘇揆應是下午會面。

(中時 )