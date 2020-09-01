南科實中校友余珍葒學藝有成，返校開金工藝術展。（劉秀芬攝）

南科實中校友余珍葒學藝有成，返校開金工藝術展。（劉秀芬攝）

南科實中校友余珍葒學藝有成，返校開金工藝術展。（劉秀芬攝）

南科實中校友余珍葒(左一)學藝有成，返校開金工藝術展。（劉秀芬攝）

台南市南科實中國中部畢業的校友余珍葒，念大學時專攻金工與木工工藝，1日起在南科實中舉辦「當代金工藝術展」個展，希望讓學弟妹見識到多元藝術的創作層面，激發創新靈感。

余珍葒國小與國中都在南科實中就讀，大學時考上高雄大學工藝與創意設計學系，順利於今年畢業。

大學期間，余也積極參與台灣工藝研究中心的創意設計人才培育計畫、專業木工技藝人才培育計畫，不論是木工或者金屬工藝，都相當拿手。

余珍葒原本計畫前往澳洲留學，但因新冠肺炎疫情影響，暫時留在台灣，利用此一空檔，在南科實中圖書館舉辦「當代金工藝術展」。

此次展覽共展出4件大型的金屬工藝裝置藝術及10餘件由金屬製成的小首飾，包括項鍊、耳環、手鐲等，每一件都是獨一無二。

余珍葒說，當初選擇以黃銅為創作材質，是因為黃銅比較有延展性，色澤可有較多變化。為了創作，不論是鍛燒或者焊接，都是自己來，尤其這些黃銅要做成薄片，更要高溫燒熔，接著敲敲打打，其中的辛酸與汗水，不是外人可以體會。

她說，不論是現代科技或者藝術創作，都需要巧思與巧手，更需要不斷的充實創意，才能有所突破，也希望藉由自己的作品，讓學弟妹有不一樣的看法，激發創意靈感，突破科技或其他領域的成就。

(中時 )