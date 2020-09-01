男女間最怕一方不忠，如果偷吃的對象又是自己的親人，無疑是晴天霹靂的打擊！一名長期待在國外的工程師，突然得知人在國內的妻子懷孕產子，但他從孩子出生那天往回推算，老婆受孕時他一個人在國外，根本沒有行房，老婆怎麼可能懷他的孩子，氣的一狀告上法院，沒想到做完親子鑑定後，揭發一起亂倫悲劇，給他戴綠帽的人竟然是爸爸。

律師簡大為在電視節目《震震有詞》分享承辦過的案例，他表示，這名工程師在國期間，把將妻子留在台灣照顧家人，幾年後生下了小孩，可是工程師推算孩子受孕期後發現，當時他一個人在國外，老婆不可能在那個時候受孕，向妻子詢問也不願意說出真相，工程師只好一狀告上法院。

法院審理時調出夫妻倆的出入境資料，確認女方受孕期間２人並沒有行房，為釐清丈夫是否小孩的親生爸爸，於是請求做親子鑑定。鑑定結果出爐後讓工程師驚訝的是，小孩與工程師竟然有「99.9997%」血親關係，由於工程師是家中獨子，推論後證實，當初讓老婆懷孕的「精主」，應該是工程師的爸爸。

簡大為透露，雖然沒有證據證明女方通姦，但從受孕時間推算確實是出軌，法官 因此判夫妻倆離婚。工程師後來無法接受爸爸與妻子有染，無法繼續待在台灣，直接申請移民，從此與家人失聯。簡大為表示，工程師面對如此殘酷的事實，可想而知內心有多痛苦。

(中時新聞網)