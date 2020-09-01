台中盛唐中醫上月被爆出使用禁藥鉛丹，造成前台中議長張宏年一家四口鉛中毒，引發社會關注。在張家中毒後進行主治的中國醫學大學附設醫院毒物科主任洪東榮今天爆料，盛唐中醫並非第一家被驗出鉛含量超標的醫院，早在今年3、4月間，就有九福中醫的病患因鉛中毒前來求診，是這次事件的第一起鉛中毒個案。

洪東榮今天出席台北榮總舉辦的重金屬中毒研討會時，分享診治鉛中毒病患的經驗，他指出早在今年3、4月間，台中九福中醫就爆出珍珠五寶散鉛含量超標的消息，當時一名年約23歲的年輕女子，因反覆肚子痛長達6周，加上陸續出現四肢無力、黃疸等症狀至中國醫藥大學附設醫院求診，才發現該女體內的血中鉛含量超標。

洪東榮說，由於該個案在家中的塑膠重製工廠擔任會計助理，起初懷疑鉛中毒來源是因產業所造成，因此後來陸續對個案家人進行驗血，意外發現個案的父親、母親血中鉛含量也超標，全家一共4人鉛中毒。

洪東榮指出，當時了解到個案家中有服用五寶散的習慣，因此在4月13日時進行第一次檢測，發現當時藥中的鉛汞含量都在標準值內，因此對一家四口為何中毒百思不得其解，最後推測可能與家中從事塑膠重製工廠業務有關，又進一步對個案生活環境進行採樣、檢驗。

但根據洪東榮的調查，發現該個案家庭中不管是所使用的拜香、塑膠再生廢料、住家間的工廠土、工廠前門土壤、聚苯乙烯再生粒、ABS韌劑當中的鉛鎘含量均在正常值以內。

5月15日，洪東榮再將一家四口服用的八寶散進行第二次送驗，終於發現當中的鉛含量高達10萬5500ug／g，確認鉛中毒是來自九福中醫。

但第一次送驗與第二次送驗的結果不同，洪東榮分析，根據藥商說法，因硃砂成本較貴，所以有時候會改用鉛丹添加，也可能是因第一次的藥劑，廠商鉛丹斷貨所致，造成藥品管控標準不一，才會有時驗的出，有時驗不出。

至於張宏年目前的狀況，洪東榮透露，起初血鉛含量一度飆破300ug／dl，但經過2周的螯合劑治療後，血中鉛含量已掉到70多，且大多鉛中毒患者會引發中樞神經系統問題、運動不良的狀況，但多數人經過螯合劑治療後都能康復。

(中時 )