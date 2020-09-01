大陸民航局1日公告，民航局進一步對輸入風險較高的國際客運航班實施嚴格管理，疫情輸入風險較高的入境航班客座率不准高於75％。

公告指出，為確實做好境外疫情形勢嚴峻情況下的防控工作，近日，民航局下發通知，將進一步對輸入風險較高的國際客運航班實施嚴格管理。其中，對三類疫情輸入風險較高的國際客運入境航班採取客座率不高於75％的控制措施。

民航局表示，8月以來，境外新冠肺炎疫情形勢嚴峻，隨著國際客運航班量增加，經航空途徑輸入病例數量有所增多。為進一步做好疫情防控工作，嚴格「外防輸入」各項舉措，將繼續按照要求嚴格執行航班熔斷與獎勵措施。

民航局要求，對於以下三類疫情輸入風險較高的國際客運入境航班採取嚴格管理措施，客座率按照不高於75％控制，第一類為按照最新版「運輸航空公司疫情防控技術指南」國際航班防疫風險分級標準評分歸類為高風險的航班；第二類為單個航空公司同一航線同一航班，入境後核酸檢測結果為陽性的旅客人數連續3週累計達5個的航班（單個航班以入境後連續7日衛健委公佈數據為準）；第三類為因輸入病例超標實施「熔斷」後恢復運行的航班。

對於上述第二類和第三類航線航班，民航局規定其入境後核酸檢測結果為陽性的旅客人數連續3週為零的，可以取消75％的客座率限制，並可依程序申請實施獎勵。

民航局要求各航空公司應繼續嚴格執行疫情防控措施，做好旅客體溫檢測和健康篩查，預留應急隔離區，做好旅客健康碼及核酸檢測證明查驗工作。

(工商 )