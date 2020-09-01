中國製造業活動持續擴張，A股在9月首日開低走高，上證指數收升14點，重返3,400點關口。兩市成交合計縮減近18%至人民幣（下同）8,514億元。

上證指數開盤跌5點，其後在平盤附近震盪，尾盤抽升，以全日最高位收盤，收報3,410點，升14點或0.44%，最低見3,381點，最多跌13點或0.41%，成交3,268.51億元。

深成指亦先跌後升，以全日最高位收盤，收報13,849點，升91點或0.66%，最低見13,662點，跌95點或0.69%，成交5,245.39億元。

滬深300指數報4,842點，升25點或0.54%；創業板指數報2,750點，升22點或0.81%。

各類股普遍上揚，有色金屬股升逾1%；化工、石油、煤炭、鋼鐵、金融、電力股走穩；水泥、房地產股偏弱。

財新公布，8月財新中國製造業PMI升至53.1，較7月提高0.3個百分點，創9年半高，且高於市場預期的52.5。

(工商 )