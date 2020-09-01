大同公司（2371）1日召開記者會，宣布依據台北地院8月24日刑事判決，以欣同、新大同公司實質控制人鄭文逸炒做大同股票違反證券交易法第155條，判刑13年半，且判決認定欣同、新大同公司作為鄭文逸犯罪之交易中樞之一，大同公司依據民法第36條「法人之目的或其行為，有違反法律、公共秩序或善良風俗者」利害關係人得請求法院宣告解散法人之規定，已向法院遞狀聲請宣告欣同、新大同公司解散。

大同呼籲，經濟部應撤銷原核准欣同、欣大同召股東臨時會的處分。

(工商 )