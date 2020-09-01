大同依鄭文逸案判決 聲請法院解散欣同、新大同 15:542020/09/01 工商 陳信榮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大同公司（2371）1日召開記者會，宣布依據台北地院8月24日刑事判決，以欣同、新大同公司實質控制人鄭文逸炒做大同股票違反證券交易法第155條，判刑13年半，且判決認定欣同、新大同公司作為鄭文逸犯罪之交易中樞之一，大同公司依據民法第36條「法人之目的或其行為，有違反法律、公共秩序或善良風俗者」利害關係人得請求法院宣告解散法人之規定，已向法院遞狀聲請宣告欣同、新大同公司解散。 大同呼籲，經濟部應撤銷原核准欣同、欣大同召股東臨時會的處分。 (工商 ) #大同 #新大同 #欣同 #鄭文逸 #判決 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 大同依鄭文逸案判決 聲請法院解散欣同、新大同 15:542020/09/01 財經 《電機股》大同向法院遞狀聲請 宣告欣同、新大同解散 15:062020/09/01 財經 股價指數期貨贏家專欄－全球疫情持續 生技題材可期 04:102020/09/01 產業特刊 貼假文脅迫未成年少女傳裸照 18歲男判刑3年7個月 15:052020/09/01 社會 新聞早班車》台捷簽3項MOU 華航評估直航 06:302020/09/01 政治 開學日快樂迎新 小學出奇招 04:102020/09/01 生活新聞 林聰賢任宜蘭縣長時提核四公投釋憲 大法官不受理 09:052020/09/01 政治 寶佳再加碼東元 持股達25.45％ 04:102020/09/01 財經要聞 《電機股》大同再戰市場派 喊話「君子不立於危牆之下」 15:402020/09/01 財經 曾忠信：主管機關應盡速查明真相 04:102020/09/01 產業．科技 財經熱門新聞 陸手機廠看好戲 最強蘋果分析師曝華為下場 4大5G供應鏈慘了 - 即時 高市府積極 美光投資橋頭有譜 - 財經要聞 - 工商時報 缺船、缺空櫃、運價攀、航班滿 航運業大多頭來了 - 財經要聞 - 工商時報 漲太多也有錯… 台積電遭被動基金調節 - 財經要聞 - 工商時報 網購刷卡天天凱基日 享優惠 - 全球財經 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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