《商情》供不應求 國內市場ABS漲近10％ 15:402020/09/01 時報資訊 王聖為 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受原料市場供貨短缺，亞洲ABS價格呈現走高，加上中國家電行業需求持續旺盛的影響，連帶激勵國內ABS內銷報價上漲。 據業者表示，受今年8月份原油上漲利多，提振了上游原料價格；下游ABS價格連帶受惠，使得出廠價格穩定，因此截至9月份行情將保持樂觀。但下游需求的變化將會成為ABS後市漲跌的關鍵。 最新報價，國內ABS一般級 內銷價58.5美元/噸，漲逾10%；國內ABS耐熱級內銷價64.5美元/噸，漲逾7.5%。 (商品行情網) (時報資訊) #ABS #連帶 #內銷價 #漲逾 #下游 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際金融》歐股下跌 8月收漲約2.9％ 11:082020/09/01 財經 《美股》上季業績亮眼＋全年展望超強 Zoom盤後飆漲25％ 10:172020/09/01 財經 《港股》陸製造業擴張10年最強 恆指開低走高 10:342020/09/01 財經 百勝中國招股 10日在港掛牌 04:102020/09/01 全球財經 《美股掃瞄》標普500、道指收黑 仍創下逾30年來8月最大漲幅 09:092020/09/01 財經 《美股》拆股首日 蘋果漲3.4％、特斯拉市值第7大 09:262020/09/01 財經 桃園三重劃區 房價水漲船高 04:102020/09/01 產業．科技 《類股》鋼價漲聲隆隆 小將衝最快 10:512020/09/01 財經 佳凌 7月小虧800萬元 04:102020/09/01 產業特刊 《商情》英國夏季銀行日 全球海運運費指數休市 10:342020/09/01 財經 財經熱門新聞 搶5G換機潮 宏達電U20 5G開賣 - 財經 台幣強強滾 兩大外幣快抱緊 - 財經要聞 - 工商時報 睡美能 為健康睡眠加成 陸手機廠看好戲 最強蘋果分析師曝華為下場 4大5G供應鏈慘了 - 財經 漲太多也有錯… 台積電遭被動基金調節 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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