受原料市場供貨短缺，亞洲ABS價格呈現走高，加上中國家電行業需求持續旺盛的影響，連帶激勵國內ABS內銷報價上漲。

據業者表示，受今年8月份原油上漲利多，提振了上游原料價格；下游ABS價格連帶受惠，使得出廠價格穩定，因此截至9月份行情將保持樂觀。但下游需求的變化將會成為ABS後市漲跌的關鍵。

最新報價，國內ABS一般級 內銷價58.5美元/噸，漲逾10%；國內ABS耐熱級內銷價64.5美元/噸，漲逾7.5%。 (商品行情網)

(時報資訊)