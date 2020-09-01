台灣8月車市續旺，隨著車商於民俗月前衝刺銷量，加上歐美進口車大量到港；根據監理所最新統計，台灣車市今年8月整體掛牌數達到34,846台，較去年同期大幅成長45.4%，並創下近20年來8月次高紀錄；今年前8月掛牌數達288,565台，較去年同期仍成長3%。

相較去年8月幾乎整個月份都在民俗月期間，今年民俗月為8月下旬，車商為了把握民俗月前購車商機，8月均維持7月的販促優惠搶最後衝刺，加上歐美進口車品牌於疫情斷貨後首度大量到港，帶動8月新車掛牌數衝上34,846台，較去年同期大幅成長45.4%。

觀察各車商表現，和泰車(2207)維持銷售龍頭地位，旗下兩款熱賣車Altis及RAV4單月掛牌數均超過2,300台，和泰車8月合計TOYOTA和LEXUS雙品牌單月掛牌數10,888台，年增61.1%，市佔率31.2%；中華車(2204)旗下兩個品牌8月總計掛牌3,783台，也較去年增加近一倍。

福特銷售表現亦亮眼，因新上市的KUGA單月掛牌達1,540台，創下新紀錄，帶動福特Ford品牌於8月銷售3,248輛新車，年增1.3倍，市場佔有率相較去年同期成長突破6成，達到9.3%，一舉進入市場銷售前三大車廠之列。其中，新世代運動跑旅The All-New Ford Kuga自上市至今，連續兩個月創Ford Kuga歷代銷售新高，分別於7月突破1,200輛掛牌，於8月再突破達1,540輛，受到消費者肯定。

展望9月車市預估，由於9月上半月仍處民俗月銷售淡季，買氣預期將自下半月逐步升溫，和泰車本月單月販賣目標合計為8,000台。總市場預估3.1萬台，比8月下滑。

(時報資訊)