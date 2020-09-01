大同(2371)法務長趙安今天引用孟子靜心篇所述「君子不立於危牆之下」，向市場派的欣同董事長林宏信和新大同董事長楊榮光喊話。

孟子靜心篇:「莫非命也，順受其正，是故知命者不立於巖牆之下。盡其道而死者，正命也。秷梏死者，非正命也。」趙安表示，「君子不立於危牆之下」，講得是做人的道理和方法，字面意思:君子要遠離危險的地方。

趙安表示，林宏信大律師是法界的前輩，也曾經是大法官。個人以晚輩向他建言，「君子不立於圍牆之下，也就是君子預測所處情境對個人和職涯不利時，應該遠離。」

趙安也指出，林宏信大律師為申請臨股會，似乎有去宗教道場，所以，敬鬼神就要知天命。據了解，林宏信日前為了臨股會案，前往陽明山姜太公道場點七星燈祈福。姜太公道場也證實，林宏信數年前與道場結緣，點過七星燈，祈求事業順利。這次是在友人陪伴下，特別參拜姜太公，祈求經濟部等相關主管機關能准許市場派召開大同股東臨時會。

趙安表示大同今天召開記者會，也是向社會大眾宣布大同已依民法第36條，向法院遞狀聲請宣告欣同、新大同公司解散。

(時報資訊)