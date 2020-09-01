根據發送給員工的內部電子郵件，全球最大貨櫃船運公司馬士基（Maersk）周二將宣布包括裁員在內的重大組織重整計畫。

該重組計畫將影響旗下的Safmarine與Damco兩大品牌，馬士基準備讓這兩大事業退場。此外，馬士基在2017年收購的Hamburg Sud，也將成為重整計畫之一。

商務長Vincent Clerc在電郵中表示，很遺憾地，簡化組織將影響工作崗位，因為集團不再需要重複的職位。

馬士基拒絕對此消息發表評論。

(時報資訊)