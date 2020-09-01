《國際產業》全球最大貨櫃船公司馬士基將宣布重整、裁員 15:402020/09/01 時報資訊 時報編譯柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據發送給員工的內部電子郵件，全球最大貨櫃船運公司馬士基（Maersk）周二將宣布包括裁員在內的重大組織重整計畫。 該重組計畫將影響旗下的Safmarine與Damco兩大品牌，馬士基準備讓這兩大事業退場。此外，馬士基在2017年收購的Hamburg Sud，也將成為重整計畫之一。 商務長Vincent Clerc在電郵中表示，很遺憾地，簡化組織將影響工作崗位，因為集團不再需要重複的職位。 馬士基拒絕對此消息發表評論。 (時報資訊) #馬士基 #全球最大 #裁員 #國際產業 #貨櫃船 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《科技》阿里巴巴國際站推「台灣行業館」 緊抓國際買家的眼球 15:232020/09/01 財經 《電機股》永大蟬聯大陸電梯前10強 董座獲業界最具影響力人物肯定 10:002020/09/01 財經 《國際經濟》日本首相繼任者首將面臨年輕人就業問題 15:232020/09/01 財經 《國際經濟》產出強勁 德國8月製造業持續復甦 16:312020/09/01 財經 台美經合視訊會 王美花促洽簽台美貿易協定 04:102020/09/01 政治要聞 《店頭市場》亞泰金屬上櫃案通過 9月4日審議揚秦 08:352020/09/01 財經 疫苗攻堅戰 陸Ⅲ期試驗數超英美 04:102020/09/01 話題觀察 百勝中國IPO 估值上看2000億港元 04:102020/09/01 產業財經 南臺科大 奪光寶創新獎雙冠 04:102020/09/01 投資理財 SEMICON Taiwan辦大師論壇 04:102020/09/01 產業特刊 財經熱門新聞 陸手機廠看好戲 最強蘋果分析師曝華為下場 4大5G供應鏈慘了 - 即時 高市府積極 美光投資橋頭有譜 - 財經要聞 - 工商時報 缺船、缺空櫃、運價攀、航班滿 航運業大多頭來了 - 財經要聞 - 工商時報 漲太多也有錯… 台積電遭被動基金調節 - 財經要聞 - 工商時報 台幣強強滾 兩大外幣快抱緊 - 日報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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