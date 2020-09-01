《商情》供應吃緊 鉍錠行情看漲 15:402020/09/01 時報資訊 羅宇揚 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 供應吃緊，鉍錠行情看漲；據業內人士表示，多數鉍錠廠家庫存有限，市場供應持續吃緊，報價因此獲得支撐，而需求方面，下游市場整體詢價動作增加，採購數量較上月有所提升，整體來看，鉍錠市場看漲情緒持續。 分析師表示，預計短期內，鉍錠價格可能呈現上行，但主要行情需持續關注疫情發展，及海內外需求情況。 截至8月31日，鉍錠價格持穩，鉍錠99.99% 報每公噸41000-42000元/人民幣；氧化鉍價格穩定，氧化鉍99.9% 報每公噸 44500-45500元/人民幣。(商品行情網) (時報資訊) #供應 #人民幣 #行情 #氧化 #業內人士 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》樂觀買氣 紐約軟性商品全收揚 10:002020/09/01 財經 《商情》東京期膠觸及七個月高價 10:172020/09/01 財經 《商情》美元走跌 紐約期棉止跌反彈 10:342020/09/01 財經 《盤中解析》上有壓、下有撐 台股震盪加劇 10:342020/09/01 財經 《光電股》轉單進補 GIS-KY、TPK-KY慶賀 12:162020/09/01 財經 《商情》供應減少 可望支撐錫價 15:232020/09/01 財經 《半導體》華泰火速填息 開源節流拚獲利 10:512020/09/01 財經 《商情》預期供需平衡 國內蛋價持穩 12:332020/09/01 財經 大陸太陽能EVA報價看漲 台塑台聚亞聚行情俏 04:102020/09/01 產業特刊 陸美角力 製造業景氣連5藍 04:102020/09/01 財經焦點 財經熱門新聞 搶5G換機潮 宏達電U20 5G開賣 - 財經 台幣強強滾 兩大外幣快抱緊 - 財經要聞 - 工商時報 睡美能 為健康睡眠加成 陸手機廠看好戲 最強蘋果分析師曝華為下場 4大5G供應鏈慘了 - 財經 漲太多也有錯… 台積電遭被動基金調節 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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