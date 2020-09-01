供應吃緊，鉍錠行情看漲；據業內人士表示，多數鉍錠廠家庫存有限，市場供應持續吃緊，報價因此獲得支撐，而需求方面，下游市場整體詢價動作增加，採購數量較上月有所提升，整體來看，鉍錠市場看漲情緒持續。

分析師表示，預計短期內，鉍錠價格可能呈現上行，但主要行情需持續關注疫情發展，及海內外需求情況。

截至8月31日，鉍錠價格持穩，鉍錠99.99% 報每公噸41000-42000元/人民幣；氧化鉍價格穩定，氧化鉍99.9% 報每公噸 44500-45500元/人民幣。(商品行情網)

(時報資訊)