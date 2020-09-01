政府日前宣布明年元旦起，將開放含萊克多巴胺（瘦肉精）美豬，過去蔡英文、賴清德、蘇貞昌，從地方縣市首長到中央民意代表、基層黨員都是高呼反對進口，如今「昨非今是」，仍引起諸多質疑聲浪。地方縣市，像是北市、台中、南投等9個地方縣市不認同中央做法，以地方自治條例為由，拒絕開放瘦肉精美豬。

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政論節目《TVBS少康戰情室》推出周一特別企劃，邀請資深媒體人陳文茜上節目，與主持人趙少康大談時事議題。昨（31）日針對近期吵得沸沸揚揚的瘦肉精為題，節目中播放2012年蔡英文當時擔任民進黨黨主席時，帶頭發起反對美牛進口的遊行，並在台上對著參與遊行的民眾說道「把所有事情開誠布公，他做不來，我們就叫他（時任總統為馬英九）下台」。

趙少康認為過去民進黨在野時，各個強烈反對進口，表明若是有哪個總統開放，就該下台負責。但現今總統蔡英文卻以「時空背景不同」為由進口，令他質疑「時空背景有何不同」？他認為時空背景都一樣，最大的不同就是總統蔡英文。

陳文茜則表示「不知道她（總統蔡英文）看到過去她曾為了選舉，聲嘶力竭的談話，有何感受？」她接著說，「感受這種東西是很重要的，表示她對於政治人物的道德，還有一種感覺，那如果她沒有覺得羞愧，她是覺得此一時彼一時」。隨後陳文茜說，蔡英文的現實主義者的特徵，並認為當年是為了贏得選票，才會脫口說出此話。

陳文茜也認為，台灣人一直以來都得看美國的臉色，因此「台灣任何人做總統，都沒有能力反對美豬進口來台，但要用對方法，讓國人的健康不受害」，這就是國際壓力和現實，過去馬英九時代如此、現在亦是如此。她也建議當今政府，既然無法避免含有瘦肉精的美牛、美豬進口，政府仍可透過政策，替國人的健康把關，像是含有瘦肉精的肉品只限在特定地點販售，並標示清楚，因為像是傳統市場、小吃攤，他無能力標示。

最後她也下重話說道，「如果她（總統蔡英文）連羞恥心都沒有的話，那我只能夠說，將來我們台灣也會出現一個，一天講32次謊言，而且覺得不怎樣的總統」。

(中時新聞網)