台61線西濱快速公路南下130.7公里處，1日下午1時許發生2死3傷嚴重車禍，現場有3台車相撞，3名傷者分別送大甲李綜合、大甲光田醫院救治，目前3人暫無大礙。

大甲李綜合指出，71歲徐姓傷者意識清楚，自訴後腦杓疼痛、小腿疼痛，無明顯外傷，照Ｘ光後並無大礙。大甲光田醫院表示，50多歲的徐姓傷者身體多出擦傷，生命徵象穩定；另名練姓傷者到院意識清醒，胸痛、腹部鈍傷、四肢多處擦傷，目前治療觀察中。

(中時 )