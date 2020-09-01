西濱2死3傷重大車禍 3人送醫暫無大礙 15:482020/09/01 中時 陳淑娥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 西濱發生重大車禍，造成2死3傷慘劇。（台中市消防局提供／陳淑娥台中傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台61線西濱快速公路南下130.7公里處，1日下午1時許發生2死3傷嚴重車禍，現場有3台車相撞，3名傷者分別送大甲李綜合、大甲光田醫院救治，目前3人暫無大礙。 大甲李綜合指出，71歲徐姓傷者意識清楚，自訴後腦杓疼痛、小腿疼痛，無明顯外傷，照Ｘ光後並無大礙。大甲光田醫院表示，50多歲的徐姓傷者身體多出擦傷，生命徵象穩定；另名練姓傷者到院意識清醒，胸痛、腹部鈍傷、四肢多處擦傷，目前治療觀察中。 (中時 ) #大甲 #傷者 #綜合 #西濱 #疼痛 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 西濱台61線死亡車禍 聯結車撞工程車1死3傷 14:522020/09/01 社會 包偉銘之子包庭政車禍纏訟4年 再賠100多萬 09:252020/09/01 社會 打臉蘇揆？藍營2議員爆假3倍券被送辦 法官判不罰 10:572020/09/01 社會 缺船、缺空櫃、運價攀、航班滿 航運業大多頭來了 04:102020/09/01 財經要聞 港確診回落個位數 普篩找感染源 04:102020/09/01 話題觀察 綠衫軍 屠龍不手軟 04:102020/09/01 運動天地 未禮讓行人肇事致死 交通部修法重罰3.6萬並吊照 14:002020/09/01 生活 操盤心法－短線謹慎、中長線仍正向 04:102020/09/01 證券．權證 小琉球遊客多 浮潛教練超帶頻傳 04:102020/09/01 地方新聞 盧姓司機坦承帶著手機到處跑 少女失蹤3日詭異行蹤曝光 12:172020/09/01 社會 社會熱門新聞 失聯少女密室夾層曝光 2坪大靠巨型鯊魚玩偶陪伴 - 社會 羅男是媽寶設局誘無知少女 - 社會 真的是買凶殺人 館長搶百億海鮮市場 藏鏡人花200萬要他命 - 社會 保全界李宗瑞撒「手機煙霧彈」！200警力翻遍北台灣才找到失蹤少女 - 社會 高雄失聯少女再挖出1名性侵前科犯 網驚：台版N號房？ - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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