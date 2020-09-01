劉冠廷樂當公車司機。（盧禕祺攝）

劉冠廷在主演的新片《消失的情人節》飾演暗戀大霈的純情公車司機阿泰，片中更親自駕駛公車，他今（1日）在台北的中影製片廠重拾方向盤，親開公車載著媒體「試乘」，一出場就拿著水壺，開心直喊：「上班！上班！」他穿著全白襯衫打著領帶，連裝扮都維妙維肖，笑翻眾人。豈料他開到一半突然熄火，連忙故作鎮定解釋：「這個很正常，很常發生」，憨厚模樣相當討喜。

劉冠廷透露，他曾在劇組30多人，讓他壓力超大，一直思考「我到底是要專心把戲演好，還是要顧好大家安全」，大笑說當然是要以人身安全為重。他分享一次在遇到將近90度彎道時，沒信心完成，本想請求幫忙，殊不知司機老神在在地說：「你ok的啦！剛剛擦邊閃過違停一旁的車了！」駕車技術被讚譽有佳。

劉冠廷提著水壺上公車。（盧禕祺攝）

劉冠廷緊張開公車上路。（盧禕祺攝）

他為了揣摩角色，也幾乎天天搭公車，還硬要站在司機的座位旁邊，他笑說：「司機一定都覺得我很怪，明明車上還有一堆空位！」他也讚台灣人非常溫暖，「雖然新聞上常常出現讓座爭議，不過實際上還是有遇到很多幫忙搬菜籃車、娃娃車的善心人士。該片18日在台上映。

(中時 )