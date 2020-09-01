南韓三星集團少主李在鎔今（1）日遭首爾檢察官以涉嫌非法交易、操縱股價、瀆職等多項罪名起訴。

韓聯社報導，首爾中央地方檢察廳今日以操縱股價、違反資本市場法與審計法、破壞兩家子公司三星物產（Samsung C&T）以及三星第一紡織（Cheil Industries Inc.）在2015年合併案中的信任關係、會計詐欺等多項罪名，對李在鎔提起不拘留起訴。

除了李在鎔，檢察官也對另外10名三星現任與前任執行長指控類似罪名。

檢察官認為，李在鎔參與公司一項合併與詐欺計畫，以從他病重的父親那裡接管三星集團。高齡78歲的三星現任會長李健熙於2014年突發心肌梗塞，其後住院治療昏迷至今。

檢方指出，三星物產（Samsung C&T）與三星第一紡織（Cheil Industries）於2015年合併的目的是在為李在鎔接班鋪路，合併計畫由三星集團未來戰略室主導，李在鎔等人涉嫌在合併過程中哄抬第一紡織的股價、壓低三星物產股價，並且散布虛假訊息、隱瞞重要資訊，甚至是收買主要股東、行賄以取得表決權、集中購買公司股票以操縱行情等一系列非法交易。

檢方也指控三星另一家子公司三星生物製藥（Samsung Biologics）會計造假，涉嫌在2015年擅自改變會計處理標準，讓公司市值大幅增加4.5兆韓元。

檢方認為，這一系列非法行為無視投資者利益，最終只是為公司管理者謀私利，屬於瀆職行為，同時違反資本市場法立法宗旨，是故意擾亂資本市場秩序的重大犯罪。

南韓檢方於2018年11月起針對這起案件展開調查，李在鎔至今仍否認指控。

李在鎔先前因捲入前總統朴槿惠親信干政一案，於2017年2月被捕，這是他時隔3年6個月再度被告上法庭。

(中時新聞網)