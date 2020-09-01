民進黨政府宣布明年元旦開放美豬美牛進口，引起各界關注，瘦肉精對身體的危害也再度被拿出來討論，對此，毒理教授招名威發文表示，吃瘦肉精中毒是真的，但要吃到出現中毒症狀，一位60公斤的成年人，每天至少需要吃下一頭250公斤的豬，引發網友討論，談毒性不說劑量的都在耍流氓。

招名威在臉書PO文指出，網路上一堆自稱是專家的人說，吃萊克多巴胺（瘦肉精）可能會中毒，引發噁心、頭暈、肌肉顫抖、心悸、血壓上升與促進心血管疾病等症狀，這些中毒症狀都是真的，但要說明劑量，否則他白眼都要翻到後腦勺了。

招名威表示，根據2020年美國食品藥品監督管理局的規範，現行美國豬隻的每日安全攝食量為每公斤1.25微克，意思是60公斤的成年人每日建議安全攝取量為75微克，但此數字只是風險評估的安全標準，還必須結合美國所訂的豬肉最大殘留容許量30 ppb，意及每公斤的豬肉不能撿出超過30微克的萊克多巴胺，而這比Codex食品標準委員會訂的10 ppb高3倍。

招名威指出，以美國標準計算，60公斤的成年人每天要吃超過2.5公斤的豬肉，才會超過法訂容許量，以豬排一份100公克來算，三餐加宵夜共要吃25片排骨才會破表，一般情況下其實很難超標，並質疑「誰是大胃王能一天吃一頭豬？不中毒才怪！」

另招名威也說，根據1999年的毒理測試報告就已經顯示，最高安全劑量是現行ADI的100倍，而每公斤成年人125微克，表示60公斤的成年人要吃超過7500微克的萊克多巴胺，才可能出現副作用，換算完約是250公斤的豬肉！

而針對大家擔心的豬內臟，招名威表示，根據美國食品藥品監督管理局的數據，肝臟的「殘留容許量」是90 ppb，意思是60公斤的成人單日要吃超過0.83公斤的豬肝，才可能超標，但台灣只進口肉品部分，不會進口美國豬的內臟。

招名威在文末總結道，要吃美豬吃到有中毒的症狀出現，必須要一天吃掉一頭250公斤的豬，因此大家其實不用過度恐慌，按照一般人目前的飲食習慣，是不至於會有超標風險的。

貼文一出，也引發網友討論，「市場機制就會決定，可以進口但你可選擇不吃不買。重點是商家要規範誠實明確告知消費者，肉品來源。」、「美豬進口量只佔總量個位數百分比，其中有瘦肉精的才22%，市場上要買到還不太容易」、「拋開劑量談毒性都是耍流氓」。

(中時新聞網)