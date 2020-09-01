失聯3日的高雄劉姓少女於今(1日)早上，在嫌疑人羅男母親家中的4樓密室夾從中被找到。而警方出面說明案情時提到，疑似在少女坐上盧男的車後，脖子就被掛上一黑色項圈，更恐嚇對方項圈具有電力「若不聽話就電妳」等語，讓少女不敢輕舉妄動。

據了解，羅男利用少女涉世未深的弱點，聲稱套在脖子上的黑色項圈具有電力，更拿生鏽美工刀恐嚇說：「若不乖乖聽話就用項圈電妳」，導致少女因擔心遇害而聽話就範。警方也形容該項圈的外觀特徵，並非狗項圈，而是黑色外觀，接近藝術品的形式，但初步搜查時並未發現項鍊。而少女也於偵訊時明確指出項圈被藏匿之處，稍後警方也將派員警再次前往住處查扣。

警方更進一步表示，調閱失蹤期間藏匿處附近的監視器後，並未看見羅男與少女的外出身影，更可加以判定，項圈的恐嚇以奏效，劉姓少女在失蹤期間都乖乖地待在密室中，深怕不聽話會慘遭電擊。

而被囚禁的過程中，劉姓少女也每天哭喊想回家，但羅男僅冷冷回應：「妳不聽話我就電妳」，讓少女活在深怕被電擊的恐懼中。警方透漏在囚禁的66小時中，羅男多與少女談論未來發展，或是做一些唱歌與畫畫等休閒活動。

警方將主嫌羅男及幫凶盧男、王男從北部開車押解回高雄偵訊，下午三點抵達高市警三民二分局，盧男面對記者天蓋地而來的問題，只以「我對不起我媽媽」作為回應，另外兩嫌則不發一語，目前警方正在對3人積極問訊當中。

(中時新聞網)