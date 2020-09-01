《國家語言發展法》明訂將本土語文列為各教育階段部定課程，不過課審會國中分組近日卻否決將本土語文納入國中部定課程。教育部長潘文忠今天表示，會依《國家語言發展法》的規定，將本土語文納入部定課程。

目前本土語文在國小是必修、國中選修，但因應《國家語言發展法》的施行，教育部預計從111學年起，本土語文在國中每周必修一節（不限年段）；高中部分，高一列為必修（二學分），高二、高三則是依學校條件與需求開設選修課。

因應本土語文將納入部定課程，教育部著手調整108課綱。不過過課審會國中分組審議會8月17日否決了國中7年級至9年級應上本土語文的提案，改僅由國中7年級上本土語文來取代，引發關注。

一位國中分組的課審委員表示，12年國教一方面宣導減少學生負擔，一方面宣導彈性課程的價值，第一線老師很努力在開發彈性課程，但現在卻為了本土語文課程要在111學年執行，第一件事就去動國中彈性課程，說不過去。

這位委員表示，他們也很擔心此例一開，未來各利益團體無須和教育部談，找幾千人在公益平台連署，再以此連署找立法委員立法，就可以把手伸入教育。

對此，潘文忠說，關於本土語文納入各教育階段部定課程，教育部課審大會已付委各分組進行審查，各分組會就他們的權責提供審查結果及建議，等到各分組工作完成後，教育部會再召開課審大會來討論及決議。

潘文忠說，目前國中分組已經審查完，但其他分組還沒有。不過，教育部一定要遵守《國家語言法》的規定，將本土語文納入各教育階段的部定課程，但在師資及相關配套上，會聽取各分組的意見進行更周延的規畫。

(中時 )