準備參加P.League+職籃的新球隊新竹攻城獅隊今日正式亮相了，總教練由林冠綸掛帥，隊長則是前中華隊中鋒吳岱豪，至於先前P.League+職籃聯盟發聲明沒有接觸的政大雄鷹主控田浩，卻出現在誓師大會，用實際行動破除謠言。

P.League+職籃四支球隊分別是富邦勇士、寶島盟想家、桃園璞園以及新球隊新竹攻城獅隊。新竹攻城獅隊目前的陣容是隊長吳岱豪、副隊長成力煥、宋宇軒、蕭順議、林力仁、鄭瑋、潘冠翰、李家瑞、容毅燊、陳堅恩、盧哲毅、蔡建宇以及田浩共13人。預計10月17、18日於新竹縣立體育館舉辦熱身賽，17日下午兩點半首戰寶島夢想家，18日傍晚5點挑戰台北富邦。

田浩表示，8月中辦休學，想要學著高國豪的腳步挑戰職業，沒有設定是SBL或是P+聯盟，但錯過了SBL選秀會，自薦給P+聯盟四支球隊，新竹攻城獅是第一支願意給我機會的球隊，上周五第一次練習，昨天第二次練習，感覺非常好，所以立刻決定加盟，希望能在職業的第一個球季能幫助球隊多贏幾場比賽。

(中時 )