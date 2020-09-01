名主持人艾倫狄珍妮絲（Ellen DeGeneres）原本給人正面溫暖形象，日前卻被員工爆料是雙面人，私下待人蠻橫無理，近日這一連串風波看似將平息。外媒則報導，天后瑪麗亞凱莉（Mariah Carey）跳出戳刀，指過去上艾倫節目被強行公開懷孕，最後意外流產，讓瑪麗亞凱莉有些耿耿於懷。

總給人正能量的艾倫狄珍妮絲，4年前從美國總統歐巴馬手上獲得總統自由勳章，近日她卻被節目工作人員踢爆好形象全是假象，批評她私自找外包公司工作，讓原本團隊放無薪假，還有來賓指她台前、台後兩個樣，私下對人冷漠無禮，醜聞連環爆，節目也岌岌可危。

為此爭議，艾倫在公司視訊會議上二度道歉，對給工作人員帶來的傷害鄭重反省，並開除旗下3名被爆歧視下屬的高層主管，但部分網友卻不領情，批評她卸責。近日瑪麗亞凱莉受訪，脫口分享過去和艾倫相處不愉快的經驗，說10年前上節目時曾被逼問是否和第2任老公尼克坎農（Nick Cannon）有喜，當時瑪莉亞凱莉不想正面回答，沒想到艾倫卻設坑給她跳。

艾倫後來倒了一杯香檳給瑪麗亞凱莉，她只好假裝喝了一口，卻被艾倫識破，在節目裡大喊：「妳懷孕了」，未料瑪麗亞凱莉最後小產，9年前又懷孕生下龍鳳胎，而瑪麗亞凱莉後來沒因此封殺艾倫，仍舊照常上了《艾倫秀》5次，只是談到那次不開心經驗，瑪麗亞凱莉坦言：「我真的很難面對後果」。

(中時新聞網)