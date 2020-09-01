嘉義縣布袋鎮張姓男子8月24日晚間和沈姓友人喝酒聊天，竟為誰養的牡蠣比較好起口角，沈男急CALL陳姓友人到場助陣，沒想到百公斤重的陳男才揮拳，竟害張男撞牆倒地不醒人事，經送醫宣告不治，檢方訊後依傷害致死罪諭令陳男10萬元交保，至於陳男為自己一時衝動害死人也懊悔不已。

警方調查，48歲張姓男子與49歲沈男都是蚵農，兩人經常聚在一起喝酒，案發當天兩人在布袋鎮一間廟宇的管理室喝酒聊天，疑似因喝多了，竟為養蚵技術見解不同起爭執，眼看雙方愈吵愈激烈，沈男聯絡另一名友人陳男到場助陣。

身高175公分，百公斤重的陳男帶著酒意到場，沒講兩句話就朝張男後背重揮一拳，張男重心不穩倒地，左前額因此撞到牆壁，隨即昏迷不醒，陳男見狀還作勢用右腳踹張男右肩，見他沒反應就轉身離去，而沈男等人原本還在一旁指著張男怒駡，見他毫無回應，覺得奇怪趨前查看，才發現張男已無意識，立即對張男CPR急救並通報消防局將人送醫急救，但隔日上午仍宣告不治，法醫解剖判定死於顱內出血。

事後張男家屬對於沈男等人說法存疑，質疑沈男涉教唆殺人，但檢警調閱監視器，還原衝突過程，初步判定陳男無故意殺人意圖，應涉及傷害致死，另沈男是否涉教唆、有待調查釐清。

(中時 )