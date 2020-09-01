拳擊館負責人陳作彤涉在更衣室裝針孔攝影機偷拍，遭依妨害秘密罪起訴。（黃捷攝）

北市大安區「Tick-Tock Studio」拳擊館負責人陳作彤，被控在更衣室放針孔攝影機偷拍，包含藝人劉雨柔在內，共有3女1男受害提告妨害秘密。台北地院今開審查庭，4名被害人全都到庭，由於陳男否認犯行，不願和解，法官諭知全案移審理庭。

劉雨柔今在丈夫黃育仁的陪同下赴北院開庭，庭後受訪表示，因對方始終不認罪，之前調解也未提出賠償金額，只能交由法院審理，案情還沒確定前，暫不表示任何意見。黃則暖心地說，完全尊重老婆的決定。

檢警調查，黃育仁是格鬥選手，與陳作彤有合作關係，劉雨柔因此常到陳的拳擊館練拳，她今年3月無意間在更衣間發現有個小圓孔，牆上還有手機充電器，覺得可疑，靠近細看赫見是針孔攝影機，嚇得立刻報警。

陳雖否認犯行，辯稱是為防止學員被偷拍，才上網購買「反針孔攝影機」，並把針孔攝影機誤認成手機充電器，才會帶回家使用。但檢方勘驗針孔攝影機裡的影片，發覺不只有多名被害人，陳也多次出現在鏡頭前，並上網搜尋「業者偷拍得面臨的法律責任」等關鍵字，故不採信辯詞，將陳起訴。

(中時 )