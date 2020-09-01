南韓股市周二收盤彈高，主要是投資人從昨日超過1%的跌幅中獵取被低估的重量級權值股，以及政府今日推出的長期財政支出擴張方案，提振了投資人信心。

周二南韓KOSPI指數收漲23點或+1.0%，為2349點。交易量放大到11億股，總金額16.1兆韓元(約136億美元)。外資為淨賣家，賣超2090億韓元，為連四個交易日賣超。散戶買超2410億韓元。機構投資人則淨拋售550億韓元。

由於MSCI指數趨向平衡，投資人似乎從昨日跌深的個股中尋找逢低接收。當地分析師亦表示，政府今晨提出創紀錄的下年度555.8兆韓元(約合4698億美元)財政支出擴張方案，大力提振投資人信心。

南韓今日確診數壓在300人以下，但對金融市場仍有風險。全國累計總感染數突破2萬人。

多數大型股皆收高。三星集團少主李在鎔下午遭南韓檢方起訴，三星電子仍維持上漲0.37%。晶片製造商SK海力士漲0.13%，收報7.52萬韓元。

大型網路股、製藥股、化學股和汽車股皆收高。

韓元今日上漲4.8韓元，1183韓元兌一美元。

(時報資訊)