受惠國際丁二烯BD現貨行情8月單月漲幅直逼20%，為反應國際行情，中油9月份BD牌價大漲38%，至每公斤22元；由於亞洲石化大廠相繼歲修，其中韓國YNCC、韓國SK、新加坡殼牌和台塑化皆安排歲修計劃，導致亞洲丁二烯供給出現吃緊，帶動近一周韓國現貨報價漲近12%，突破每噸600美元高價，創近五個月高點。

另外，因應原料成本漲價，國內下游SBR廠商也全面調漲9月份內銷報價，平均每公斤漲一元。(商品行情網)

(時報資訊)