《商情》追隨國際行情 中油9月BD大漲38％ 15:572020/09/01 時報資訊 鄧凱綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受惠國際丁二烯BD現貨行情8月單月漲幅直逼20%，為反應國際行情，中油9月份BD牌價大漲38%，至每公斤22元；由於亞洲石化大廠相繼歲修，其中韓國YNCC、韓國SK、新加坡殼牌和台塑化皆安排歲修計劃，導致亞洲丁二烯供給出現吃緊，帶動近一周韓國現貨報價漲近12%，突破每噸600美元高價，創近五個月高點。 另外，因應原料成本漲價，國內下游SBR廠商也全面調漲9月份內銷報價，平均每公斤漲一元。(商品行情網) (時報資訊) #台塑化 #BD #韓國 #國際行情 #大漲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《美股掃瞄》標普500、道指收黑 仍創下逾30年來8月最大漲幅 09:092020/09/01 財經 台灣權王－訂單增溫 台泥、祥碩前景亮 04:102020/09/01 證券．權證 台股9月短線向上突破機率偏低 04:102020/09/01 證券．權證 接軌國際 力推永續金融商品 04:102020/09/01 證券．權證 《科技》阿里巴巴國際站推「台灣行業館」 緊抓國際買家的眼球 15:232020/09/01 財經 《商情》英國夏季銀行日 全球海運運費指數休市 10:342020/09/01 財經 《類股》鋼價漲聲隆隆 小將衝最快 10:512020/09/01 財經 首位國際技能競賽金牌得主：國際技能競賽獎金應倍增 13:222020/09/01 生活 《商情》憂供應短缺 國際鐵礦石價格續漲 11:252020/09/01 財經 法人搶補 電子返主流 台股收復12700 14:182020/09/01 財經 財經熱門新聞 陸手機廠看好戲 最強蘋果分析師曝華為下場 4大5G供應鏈慘了 - 即時 高市府積極 美光投資橋頭有譜 - 財經要聞 - 工商時報 缺船、缺空櫃、運價攀、航班滿 航運業大多頭來了 - 財經要聞 - 工商時報 漲太多也有錯… 台積電遭被動基金調節 - 財經要聞 - 工商時報 台幣強強滾 兩大外幣快抱緊 - 日報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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