近年來全球氣候轉變，國內營造工程發生高氣溫引起之熱疾病災害時有所聞，工作者暴露於高氣溫下作業容易促發身體疾病，為避免高氣溫引起之熱疾病災害，勞動部職安署與交通部高速公路局特於1日在國道4號第C714標工程舉辦觀摩會，由職安署署長鄒子廉與高公局副局長陳國隆共同呼籲事業單位應落實熱危害預防自主管理，並參照勞動部所發布「高氣溫戶外作業勞工熱危害預防指引」及「高氣溫戶外作業熱危害預防行動資訊網」，即時查詢工作所在地的熱危害風險等級，迅速做好各項熱危害預防措施。

鄒子廉表示，該重大工程屬「國道4號臺中環線豐原潭子段計畫」之一環，每日作業勞工逾千餘人，且工程多屬橋梁作業，尤其於夏季戶外高氣溫下，對需長時間於橋面板作業之勞工，除忍受無處遮陽，及橋面板於日照蓄熱下，易提昇溫度之不利條件外，另因橋面板距地高差經評估近50公尺，如到地面休息上下路程又需費時耗力，因此，事業單位直接於橋面板設置模組化休息棚，除具有可隨作業面移動，就近提供勞工休息處所外，另該休息棚同時設有電風扇及細水霧，也有效降低作業環境溫度，並提供充足飲用水及運動飲料；此外，搭配採取調整作息時間，避免於中午時段從事重體力之勞動作業，並實施熱疾病危害教育訓練宣導，強化健康高風險勞工健康管理，如發現疑似熱疾病徵兆時，迅速協助離開高氣溫環境、設法降低體溫、補充水份，必要時就會送醫治療。

職安署再次呼籲，臺灣夏季天候溫濕及悶熱，長期於戶外工作如未採取適當防護措施，易造成熱蓄積於體內，引起熱中暑、熱衰竭或熱痙攣等熱疾病，需經常性於戶外從事作業者，例如營造業、廣告招牌吊掛、電線桿維修及道路作業等，雇主應提高警覺，善用相關工具及強化相關預防措施，對於有心血管疾病或中高齡之勞工，應注意其身體狀況，做好適性配工及健康管理，避免長時間從事高氣溫作業；而勞工朋友也務必記得「多喝水、多休息、要遮陽」，確保夏季期間戶外作業之安全與健康。

(工商 )