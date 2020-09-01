網友留言。（圖／翻攝自臉書）

總統蔡英文宣布台灣明年元月將開放含瘦肉精美豬進口，並放寬美牛進口規範，引發軒然大波。國民黨文傳會主委王育敏、新北市議員江怡臻、師大化學系教授吳家誠、台灣競爭力論壇代表盧信昌4人開記者會，痛批政府先射箭再畫靶、執政獨裁、雙重標準，預告將串聯22縣市議會黨團修訂地方自治條例。國民黨支持者卻毫不領情，痛批國民黨若持續軟弱，將等著被民進黨殲滅。

國民黨官方臉書粉絲專頁昨日發表《22縣市議會黨團站出來 團結抵抗瘦肉精毒豬！》一文，痛批政府「先射箭再畫靶 風險評估報告不公布是哪招？」「民進黨全面執政、全面獨裁」「開放瘦肉精美豬 到底換到什麼？」認為政府以一紙行政命令貿然開放含瘦肉精美豬進口，顯然有違反《食安法》之虞；國民黨執政時，民進黨大力反對開放進口政策，如今民進黨公然跳過立法院監督、連各項風險評估報告通通不敢公布的行徑，完全缺乏民主精神；用國人的健康、產業的衝擊，來換取所謂的國際地位，更是雙重標準，欠全台灣人民一個道歉。

國民黨更直言，食用瘦肉精肉品對國人健康具高度風險，尤其是對孕婦、嬰幼兒的風險更大，絕非民進黨用一句「可以選擇不吃」這種不負責任的話就能搪塞國人。不僅如此，國民黨更預告將串聯22縣市議會黨團，未來持續推動修訂自治條例反含瘦肉精美豬，禁止販賣含瘦肉精肉品，以維護國人健康。

文章一出網友討論熱烈，有國民黨粉絲恨鐵不成鋼留言表示：「國民黨已經被民進黨生吞活剝還顧忌什麼？還等著讓人碎屍萬段嗎？就將這些綠營政客及蔡英文當年謾罵瘦肉精及美牛的影片、海報一一呈現給大家看！國民黨的那些據點都可以放在外牆上每天播放啊！國民黨繼續只會用嘴巴無做為等著被殲滅吧！」也有其他網友表示肯定：「做得好！繼續加油！」「國民黨要好好學會抗爭」、「勇敢跨出第一步」。

(中時新聞網)