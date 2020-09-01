隨著美國聯準會(Fed)主席鮑爾(Jerome Powell)端出平均通膨率2%目標新架構，加上美國經濟慢慢復甦，美股3大指數收復今年以來失地，美國總統川普的支持度也逐漸與民主黨總統候選人拜登拉近，摩根大通（JPMorgan）表示，投資人應該要為川普勝選的可能性做好準備。

川普競選今年的美國總統大選，打出抗中牌吸引民眾目光，對北京當局態度表現強硬，也對華為、TikTok以及WeChat等陸企展開調查甚至是封殺，但在今年爆發的新冠肺炎疫情讓美國民眾深受其害，一度全面封鎖經濟，讓美國經濟數據陷入有史以來最慘紀錄。

今年5月底美國黑人佛洛伊德之死所引爆的BLM全美抗議，成為美國近百年以來最大的反對種族歧視的遊行抗爭，一再打擊川普的民調，也讓拜登出線成為代表民主黨參選總統以來，始終超越川普。

據MarketWatch 報導，摩根大通策略師Marko Kolanovic認為，過往經驗顯示，若抗議事件從和平轉向暴力，可能導致民主黨的支持度5到10個百分點轉移至共和黨。摩根大通以1960年至1972年期間抗議事件對大選影響報告來看，顯示和平方式對於民主黨有提升2%至3%支持度的影響力，但若以暴力行動支持民主活動，將對共和黨帶來2%至8%支持度。

Marko Kolanovic表示，目前社群媒體充斥大量暴力抗爭的訊息，這對於美國總統大選將帶來劇烈影響。至於目前的「取消文化」（cancel culture），也就是對社群媒體上有人說了或做了讓人反感的言行並抵制，這使得拜登的支持度上升5%至6%。

也就是說，目前民調對川普的真實情況描述難免失真，根據CloudResearch調查顯示，有大概10%川普支持者不願意在民調中吐實，相較之下只有5%的拜登支持者未說實話。

(中時新聞網)