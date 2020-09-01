新北市八里區台64線往台北港下坡處，今天下午三時許發生4車連環車禍，現場民間環保垃圾車、砂石車、貨車和自小客車全撞在一起，其中垃圾車車頭凹陷得嚴重，駕駛一度受困其中，警方獲報後，出動13台各式車輛、各分隊共28人前往救災，到場後協助4位駕駛脫困，目前駕駛們無外傷不需就醫，整起車禍造成台64回堵至少3公里，警方後續將進一步釐清案情。(持續更新)

(中時 )