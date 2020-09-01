八里台64線4車連環追撞 回堵至少3公里 16:092020/09/01 中時 戴上容 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 其中垃圾車車頭凹陷得嚴重，駕駛一度受困其中(民眾提供／戴上容新北傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市八里區台64線往台北港下坡處，今天下午三時許發生4車連環車禍，現場民間環保垃圾車、砂石車、貨車和自小客車全撞在一起，其中垃圾車車頭凹陷得嚴重，駕駛一度受困其中，警方獲報後，出動13台各式車輛、各分隊共28人前往救災，到場後協助4位駕駛脫困，目前駕駛們無外傷不需就醫，整起車禍造成台64回堵至少3公里，警方後續將進一步釐清案情。(持續更新) (中時 ) #八里 #台64線 #連環車禍 #垃圾車 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 八里台64線4車連環追撞 回堵至少3公里 16:092020/09/01 社會 劉冠廷當公車運將直直撞 緊張上路一半卻熄火 15:492020/09/01 娛樂 盧姓司機列為涉案嫌疑人 警採檢車內指紋扣押一秘密文件 08:052020/09/01 社會 紅燈左轉拒檢逃逸遭逮 辯陽光強沒看到警察遭罰２萬６千８ 15:092020/09/01 社會 失聯高雄少女竹東尋獲 竟藏在4樓密室夾層 10:362020/09/01 社會 計程車駕駛疑精神不濟 連續擦撞2車翻覆 11:132020/09/01 社會 頭份所員警即刻救援 阻民眾自殺 16:272020/09/01 社會 包偉銘之子包庭政車禍纏訟4年 再賠100多萬 09:252020/09/01 社會 Volvo PHEV 雙能電動核心解密 不只是零里程焦慮 養車成本輕鬆無壓力 14:002020/09/01 汽車情報-汽車新聞 2 清潔工台61線撿垃圾慘遭砂石車追撞 屍塊噴滿地慘死 14:522020/09/01 社會 社會熱門新聞 鄉民曝高雄失蹤少女破案神隊友 大讚沒「她」警察不會快速找到人 - 社會 高雄少女慘被黑色「電項圈」控制 羅姓保全恐嚇：不聽話就電妳 - 社會 羅男是媽寶設局誘無知少女 - 社會 保全界李宗瑞撒「手機煙霧彈」！200警力翻遍北台灣才找到失蹤少女 - 社會 超漂亮母蛇闖台東男家中 網一見大驚：咬到就阿彌陀佛 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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