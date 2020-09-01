捷克參訪團選購了台灣製的茶葉組合作為伴手禮。（李怡芸攝）

捷克參議院議長韋德齊及訪團來台，文化部特別安排於8月31日於台北當代工藝設計分館周一休館時參訪並進行會談，文化部長李永得今（1）日出席台灣瓷藝品牌「1300」十周年創作特展時指出，捷克的玻璃工藝十分出色，而台灣的瓷器工藝亦是國際級水準，未來不排除多進行工藝交流。

捷克參訪團一行上月31日參訪台北當代工藝設計分館時間僅1小時，因此除了會談，參觀館內的「台灣禮品館」時間也有限，但據禮品館現場服務人員施惟鈞表示，參訪團對於館內各台灣工藝品都十分感興趣，最後也入手了1260與1840元的「自由葉」台灣茶組合各2組，據施惟鈞表示，參訪團在僅有的時間內，一入館便詢問並指名「台灣製」的茶葉。

台北當代工藝設計分館館長王信惠也指出，參訪團到訪前均已做好防疫措施，包括電梯按鈕的保護貼等，參訪團離開後，更是全館進行了消毒，包括7樓的會議室，參訪團經過的動線，辦公空間、2樓的木雕工藝展場、台灣禮品館等，進行了長達90分鐘的全面消毒。

(旺報 )