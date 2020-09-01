家中闖入蛇總是讓人驚恐，如果是毒蛇就更加恐怖！一名男網友在臉書社團貼出一張照片，表示家中出現一條蛇，請問大家是什麼蛇。結果眾多網友一看皆倒抽一口氣，表示該蛇是鎖鍊蛇、有劇毒，「咬到了會阿彌陀佛，要小心」。

一名網友在臉書社團《就是愛台東》貼出一張蛇的照片，只見該條蛇趴在磁磚地板上，背上有一圈一圈的紋路，相當漂亮，而牠的頭部更呈現漂亮的三角形。

眾多網友一看紛紛留言回應：「鎖鍊蛇」、「劇毒」、「鎖鏈蛇很危險的，神經，出血性毒」、「牠是台灣唯一有兩種毒性的蛇(神經與出血)」、「殺手排行榜第一的」、「天堂蛇，給他一口必定天堂」、「「咬到了會阿彌陀佛，要小心」、「鎖鏈蛇，這隻看起來是母的，附近應該還有一隻公的比較小隻瘦長要注意安全」。

根據維基百科，鎖鍊蛇（學名：Daboia siamensis），又稱鎖鏈蛇、百步金錢豹、盧氏蝰蛇，是山蝰屬下的一種有毒蝰蛇。主要分布於華南地區、台灣屏東台東一帶及東南亞地區，為台灣六大毒蛇之一，喜歡待在一般人不會進去的高芒草叢裡保護狀況。

鎖鍊蛇的毒素是神經毒與出血毒的混合體，極難治療，後遺症也很可怕（截肢之類），會使中毒者出現像中風的症狀，令治療者未必能及時發現受害人原因為蛇吻，因而延誤治療。

(中時新聞網)