前總統馬英九反對蔡政府開放美豬、美牛進口，遭綠委王定宇挖出馬於2009年八八風災後，拍攝《治國週記》吐露自己在美國念書時每週都吃豬腳，質疑馬的立場前後矛盾。對此，馬辦回擊王定宇，美國食品藥物管理局（FDA）於1999年才核准豬肉瘦肉精培林（Paylean）添加於豬飼料，馬留美的70年代，並沒有瘦肉精美豬，「大腦是個好東西」，請王定宇指控他人前，先做點功課。

馬辦表示，民進黨執政的屏東縣於八八水災中受創嚴重，時任總統的馬英九因此拍攝治國週記，協助時任屏東縣長的曹啟鴻，推銷萬巒豬腳、紅豆、洋蔥、黑珍珠蓮霧等屏東農特產品，並呼籲民眾到屏東旅遊。

馬辦強調，馬英九明明是推廣屏東美食，王定宇與部分黑心人士，卻故意扭曲為推銷瘦肉精美豬，想要以此「打臉」，如此低劣醜陋的手段，應受民眾唾棄。

馬辦指出，針對部分媒體見獵心喜，以「抓到了」、「露馬腳」為報導，反問這些媒體，「到底抓到了什麼？還是抓到馬英九積極推銷屏東農特產品？」，呼籲媒體對於素行不良者的言行，要特別小心，以免被誤導而傳達錯誤資訊。

馬辦說，馬政府堅守「牛豬分離」政策，考量豬肉為國人食用量最大的肉類，基於健康風險，並未開放含瘦肉精的美豬進口；反觀蔡政府，不僅開放含瘦肉精美豬及豬內臟進口，還開放瘦肉精為合法飼料添加物，讓國產豬肉也籠罩於瘦肉精危害下。

馬辦表示，蔡政府如此不顧國人健康，民眾應睜大眼睛認清，並牢記是哪些民代在護航，下次以選票制裁；意識形態不是問題，但意識形態凌駕常識、判斷與作為人的基本良知，因此顛倒黑白，就是大問題。請王定宇自己照照鏡子，自我發現問題。

(中時 )