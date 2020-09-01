蘋果新iPhone（暫稱iPhone 12）即將亮相，傳出蘋果（Apple）已經要求供應商今年供應7500萬支5G iPhone，數量跟去年差不多，顯示儘管新冠肺炎疫情導致全球經濟衰退，蘋果產品的需求量仍未減少。

美國財經媒體報導，蘋果計畫在10月發表4款支援5G的新手機，消息人士透露，蘋果預測新iPhone今年出貨量有機會衝上8000萬支。

報導指出，每年秋季新款iPhone發表前，蘋果與供應鏈都會增加產量。2019年蘋果供應商準備了7500萬支新iPhone生產零組件，2018年也差不多，所以今年7500萬~8000萬支的目標是個樂觀的信號。

過去一個月，蘋果主要組裝合作夥伴鴻海富士康也在微信上發布了數則徵才資訊，為鄭州iPhone生產園區招聘工人。

雖然疫情重創全球經濟並打亂了供應鏈，但由於遠程辦公和居家學習興起，市場對於iPhone、iPad和Mac電腦的需求仍強勁。iPhone最近一季營收輕鬆超過華爾街預期，該公司股價今年更是飆升了76%，成為首家市值超過2兆美元的美國公司。

(中時新聞網)