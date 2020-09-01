苗栗縣警局1日開始進行交通大執法。（苗栗縣警局提供／謝明俊苗栗傳真）

警政署自9月1日起，在全國同步執行維期一個月的交通大執法，重點針對汽機車不停讓行人、汽機車闖紅燈及紅燈右轉、行人未規定行走行人穿越道等違規行為取締開罰，苗栗縣警局動員全局員警，執勤首日共取締告發145件，警方將持續加強執法。

警政署這一波的加強執法期是從9月1日起至9月30日止，維期1個月，重點執法項目包括：汽機車不停讓行人、車輛轉向不暫停讓行人優先通行、汽機車闖紅燈及紅燈右轉、行人未依規定行走行人穿越道及未依標誌、標線、號誌指示或手勢指揮穿越道路等。

苗栗縣警局執行交通大執法，首日共取締145件，包括：

一、汽機車不停讓行人及視覺障礙者：4件。

二、車輛轉向不暫停讓行人及視覺障礙者優先通行：6件。

三、闖紅燈及紅燈右轉：105件。

四、行人未依規定行走行穿線及未依標誌、標線、號誌指示或手勢指揮穿越道路：30件。

(中時 )