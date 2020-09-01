南寶(4766)5月為營收谷底，6、7月逐月走升；7月業績月增17％。南寶預期下半年月份營收與6、7月相近，第3季將能明顯感受到原物料價格下跌帶來的正面效益，下半年獲利表現保持樂觀，比上半年更上層樓。

南寶表示，鞋用市場持穩復甦，預期第4季鞋材黏著劑營收能恢復至去年80~85％水準。光學膠膜黏著劑營收成長快速，獲2家中國偏光板廠認證與台灣最大偏光板長廠商中國廠認證中。

此外，碳纖維複合材料近期最為看好的應用為汽車加強柱和內飾板、筆電上機與鍵盤框架殼和摩托車安全帽。大陸江蘇南寶新材料（淮安）預計第4季中期進行試車；已收到筆記型腦組件訂單。為加快生產進度，計劃投入1千萬美金。

南寶因疫情導致消費和工業需求銳減，上半年產品營收衰退；惟特殊黏著劑及營建材料影響較小，第2季營收比重上升。第2季EPS1.95元；上半年毛利率26.9％，與去年同期27％相當，EPS3.89元，年減14％。

南寶指出，第2季特殊黏著劑營收逆勢季增5％；其中，應用衛材產品、感壓膠等熱熔膠產品上半年需求旺盛，年成長14％。高端運動鞋銷售表現優於主流運動鞋，因此，南寶鞋材黏著劑營收跌幅小於整體市場，且以更快速度恢復。

南寶認為，第2季為全球一線運動鞋品牌訂單谷底；目前約為去年同期訂單70~75％，預期第4季達到去年同期80~90％。

此外，中國運動鞋市場第2季與去年同期持平，其中5、6月更有雙位數年成長；其中，安踏零售銷售年減個位數，優於原預估衰退10~20％，下半年預期有5~10％成長。中國運動鞋品牌7~9月訂單約為去年同期70~80％，預期第4季能恢復至超過80％。

(工商 )