郭雪芙、席惟倫1日出席活動宣傳新戲《因為我喜歡你》，穿上跆拳道服互相交手，劇中郭雪芙飾演跆拳道選手，她透露拍戲期間幾乎素顏上鏡、活得像男生，原本出門前花1小時梳妝打扮，當時只要15分鐘就搞定，且角色個性難親近，她自虧當時每天看自己「都覺得好醜」，經紀人更毒舌說「這部戲醜出新高度」，直到殺青後她才重拾笑顏。

郭雪芙說，劇中有時是便利商店店員、快遞、健身房打雜等多重打工身份，很多時候沒辦法好好打扮，且和家人鬧翻、閨蜜搶走男友，現實中心情連帶被影響。過去她曾被指擺臭臉，被問到會不會因角色而有理由解釋？她聳肩笑說「Maybe，在那狀態下，會不care其他人想法，我為什麼要care，你是誰，角色狀態就是只想賺錢，你給我錢我就做」，並泰然地說「但我又不是什麼壞人，應該也還好吧，只是難相處一點」。至於緋聞男友孫其君當時有無關心？郭雪芙語帶保留「朋友都會關心」。

回憶拍戲過程，郭雪芙說，有場戲導演要她做個旋轉動作，當時她顧著往前衝，旋轉同時、整個屁股跌坐在地，當下有點站不起來，但為了趕拍忽略受傷，後來去國術館給整骨師矯正，才發現早已傷到尾椎，雖經過調整稍有改善，但造成傷害已不可逆，至今若維持同姿勢太久，骨盆下半身還是會麻痺。

郭雪芙（右）、席惟倫在《因為我喜歡你》飾演跆拳道選手。（八大提供）

先前金鐘獎公佈入圍名單，郭雪芙主演《我們不能是朋友》，只有同劇的袁艾菲入圍，郭雪芙也被點名是遺珠，被問到會不會很遺憾？她笑說「有祝福艾菲，我很平常心，經紀人比較失望，她還去喝了一杯」，雖一開始不在意，但坦言身邊友人對自己有所期待時，「好啦，多少會有些壓力，下次努力，希望有機會」。

郭雪芙和席惟倫兩姝劇中原是閨蜜，卻因感情反目成仇，更在跆拳場上一較高下。席惟倫戲外桃花旺，2018年被拍到跟張立昂看電影約會，後來又被拍到跟李唯楓深夜看電影熱吻，被問到感情狀態？席惟倫否認跟張立昂有交往「根本沒有在一起」，也低調不願多說「都已經過去了」。

郭雪芙（右）、席惟倫現場示範跆拳道姿勢。（八大提供）

郭雪芙（右）、席惟倫（左）劇中飾演跆拳道選手，1日和負責指導特訓的張芝樺教練合體現身。（八大提供）

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