各位媒體先進、好朋友： 這陣子讓大家都憂心了！ 我述法師這半年來因為債務的風波，造成外界及我的家人，有諸多的疑惑！ 目前我身心靈都很自在，而之前我選擇沉默，是因為有些事情我必須先處理好，才能夠向大家說明； 其實媒體針對我的債務，及手足親情誤解的報導，大部分都不是事實.... 因此我將於9月5號(周六)下午三點，在我的FB粉絲專頁，告白真相，向大眾澄清緣由.... 請大家留意 敬祝 吉祥如意！ 由恆述法師～Jenny-費發佈於 2020年9月1日 星期二

恆述法師(費貞綾)日前爆出遭女信徒騙走8千萬，還欠下3千萬鉅額高利貸，兩個弟弟張菲、費玉清鐵心切割，決定不再幫她還錢，之後她消失半年，最近又PO出和弟弟合照，讓人好奇她是否重出江湖，對此，她也在臉書發文預告，透露自己最新消息。

恆述法師今(1日)]在臉書發文，談到神隱半年原因，「這陣子讓大家都憂心了，而之前我選擇沉默，是因為有些事情必須先處理好，才能夠向大家說明」，不過卻造成外界及她的家人有諸多疑惑，她強調「媒體針對我的債務，及手足親情誤解的報導，大部分都不是事實」。

所以她決定本周六（5日）下午3點開直播，「告白真相，向大眾澄清緣由」，並表明現在「身心靈都很自在」。而前幾天她突然曬出費玉清年輕時的青澀照，寫下「18歲 我剛帶他出道的小哥」，意義不明引起外界諸多揣測。

其實，張菲和費玉清多年來已幫恆述法師還了超過2億債務，這次她又再欠下巨額債款，讓兄弟倆不惜切割家人關係，表明未來不會再幫忙，要姊姊學會為自己人生負責。

(中時新聞網)