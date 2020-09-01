新北市瑞芳區漁會在8月31日舉辦一年一度的漁民節慶祝活動，表揚了瑞芳當地優秀的模範漁民，期許他們能為消費者繼續提供優質水產品，其中最年輕還有年月30出頭的青年漁民，市府說，漁民節活動也把平時辛勞工作的漁民聚在一起，相互交流開心過節，並邀請大家到漁港走走，放鬆心情吃鮮美海味，支持在地漁業。

新北市農業局指出，漁民節是非常重要的日子，期許模範漁民帶領漁業朝向永續方向前進，包含友善環境捕撈及養殖、護育海洋棲地、落實食品安全衛生管理等，8月31日舉辦的瑞芳漁民節活動，表揚了13位瑞芳當地優秀的模範漁民，其中最年輕的三位年紀約三十出頭，包含林誌綸、黃書瑋及吳旗林，在漁港人力外流嚴重的現在，能夠繼續留在漁港並繼承家業，為漁業注入新血，使寶貴的漁業經驗能持續傳承，被提名為模範漁民是實至名歸，漁民連文珍更獲得全國模範漁民的殊榮。此外，瑞芳區漁會也趁著漁民節當日表揚童鳳玲、楊淑慧、蔡文生3位志工，風雨無阻協助漁會維持漁港運作，感謝其無私的奉獻。

瑞芳區漁會總幹事黃志明說，市府與漁會相互合作，今年在休閒漁業方面，配合市府來新北嗨漁港計畫，特別爭取經費辦理「深澳亮一夏」系列活動，在深澳漁港辦理光雕水舞、「minecraft」夏日親子遊及星空電影院等，讓深澳漁港變成民眾親海觀光的好去處，在傳統漁業方面，在深澳漁港漁民努力下，小卷產量產值相當可觀，帶動深澳地區經濟發展。

農業局長李玟表示，新北市有28處漁港，具備天然的美景與豐富的資源，市府致力於推動漁港轉型與發展漁業經濟，透過多元的行銷活動，讓民眾於假日時有更多的選擇。歡迎大家到深澳漁港的海天步道散步，走訪象鼻岩，品嚐鮮美小卷與海鮮，一起親近漁港、支持漁業發展，讓漁民的努力能夠被看見。

(中時 )