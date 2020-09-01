張姓男子經台大竹東骨科醫師黃鼎鈞做「正前開微創人工髖關節置換手術」，兩週便可蹲下上廁所。（院方提供／羅浚濱新竹傳真）

新竹55歲身材較胖且有糖尿病的張姓男子，鼠蹊部疼痛多年，坐跟站都很痛苦，確診罹患股骨頭壞死引發退化性關節炎，他擔心手術請假太久會沒頭路，經台大竹東骨科醫師黃鼎鈞做「正前開微創人工髖關節置換手術」，術後當天便可下床行走，兩周便可蹲下上廁所。

黃鼎鈞指出，髖關節天生就有強韌的關節囊做包覆，尤其在關節後方的關節囊最為強韌，中、老年人罹患退化性關節炎，傳統做人工關節的手術，必須把關節囊切開再修補，通常需要1個半月時間才會癒合。

傳統人工關節手術最大後遺症就是「習慣性脫臼」，一旦發生常常需要跑急診復位，更嚴重還要再開刀治療，所以手術後要限制及避免一些動作，如胯下夾枕頭、蹲下、內八字、翹二郎腿等，才不會造成習慣性脫臼。

黃鼎鈞說，「正前開微創人工髖關節置換手術」，是從關節前方的關節囊進入，保留最重要的後方關節囊，並且不切斷肌肉，可以讓患者術後不必限制太多動作，更可以加速回復正常生活。

黃鼎鈞並說，大多數較胖和糖尿病人罹患關節炎要做手術，常要擔心傷口癒合問題，希望做「正前開微創人工髖關節置換手術」，但更重要的是控制好血糖，配上微創手術才能效果加倍，而病態性肥胖到平常就行走困難的病人，建議先治療肥胖，才能降低手術的風險。

(中時 )