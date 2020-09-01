運動彩券發行銀行一屆十年，第二屆運動彩券發行將於112年屆期，為提升運動彩券盈餘，並提早辦理第三屆運動彩券發行機構甄選，體育署委託台灣科技大學台灣彩券與博彩研究中心巡迴全台辦理「運動彩券發行條例修法公聽會」，1日率先從台中登場，數十位運彩、彩券工（公）會代表齊聚一堂，對評估虛擬賽事列為投注標的等三提案，與會者討論熱烈。

公聽會由台科大副校長劉代洋主持，教育部體育署副署長林哲宏也出席傾聽經銷商意見，公聽會主要就6月10日立法院會議修正「運動彩券發行條例」第7條及第10條條文以及通過的4項附帶決議，廣泛聽取彩券工（公）協會團體代表、運彩券券從業人員及亞奧運各單項運動協會代表的意見以供體育署修法參考。

會中討論：評估將虛擬賽事列為投注標的的可行性、訂定發行損失、賠償責任準金之比率下限及至發行期間屆滿未支付款之處理，並檢討「運動彩券經銷商體育運動專業知識認定標準」等三項議題。

運動彩券經銷商同業公會理事長何昱奇也針對第二項提案表示，管銷費用未支付款之處理應當發還給經銷商，或做為整體宣導行銷用，以提升運動彩券發行量；劉代洋則提出另一個選項，就是留給下一屆做為運用，以預防像新冠肺炎等天災人禍時紓困或補助之用。

(中時 )