台北市長柯文哲今指出，如果用美豬美牛換來美國跟台灣簽訂FTA自由貿易協定，「我就給你喝采，但有嗎？」；總統府發言人張惇涵今表示，以美方宣布將由國務院次卿主持台美經貿高階對話來看，就是一個好的開始。

張惇涵指出，台灣按照科學證據、國際標準開放美豬美牛，是一個基於國家經濟利益，符合未來總體戰略目標的決定。

他說，以昨天美方宣布將由國務院次卿主持台美經貿高階對話來看，就是一個好的開始，也是好的進展，不但可以強化台美經貿連結，也是可以讓台灣進一步與世界各經濟體加速連結的契機。

他表示，政府一定會做好清楚標示與強化產業的配套措施，也期盼中央地方能夠共同努力。

蔡英文總統日前宣布明年元旦將進口含瘦肉精美豬、美牛，引發地方政府反彈，蘇貞昌今表示，台灣防疫有成，但在保護國人健康的同時，也要與國際接軌，呼籲中央地方同步一條心，才不會亂。

柯文哲對此回應，要同步一條心就要早點講，對於台灣2000億養豬產業鏈是很大打擊，現在是完全不設防，有沒有限量？這影響很大，沒有人會故意對中央政府搗蛋，但不能一昧叫人配合。

(中時 )