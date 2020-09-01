大陸解放軍近期頻頻展開軍事演習，據香港報導9月1日上午，大陸首艘國產航母「山東艦」從大連造船廠後航，赴渤海展開艦機融合訓練。遼寧海事局8月31日已發布航警指，9月1日8時至22日8時在渤海四點聯機海域執行軍事任務，禁止船只駛入。

今日上午7時許，數艘拖輪就位，航母開後頂板雷達。海軍青州艦（舷號845）、禹城艦（舷號846）兩艘掃雷艦先行離港，8時許在鞭炮和禮炮聲中,山東艦桅桿掛出海事信號旗，在拖輪的輔助下緩緩離岸。出海時，航母甲板有殲15和直18艦載機模型系留。一台橙色塗裝吊車亦在艦島前側停留。

8月31日，遼寧海事局发布0159號航警，指9月1日8時至22日8時在渤海四點聯機海域執行軍事任務，禁止船只駛入。今年5月25日，山東艦曾離開大連造船廠,分別在黃海北部和渤海展開年度首次出海訓練，並於6月17日返港，訓練共持續23天。

據新浪軍事報導，山東艦是大陸海軍第1艘具備協同交戰能力的航母，桅杆上配備了高速寬頻資料鏈。這樣一來，預警機，預警直升機與航母能形成協同交戰系統，提高航母的防禦力。此外，山東艦還改進了機電等系統，提高適配性。

山東艦在2013年11月開工，2015年3月入塢建造，2017年4月26日下水。從切割第一塊鋼板到下水，大約是3年半。2018年5月完成首次海上試驗，舾裝週期約1年。而「山東」艦以艦載機為主要武器，主要設計都圍繞著提高艦載機運用能力而展開，能容納更多殲-15戰機Ｍ。此外，艦艏滑躍甲板也進行了調整，以方便殲-15起飛。

(中時 )