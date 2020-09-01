日本股市周二幾乎無太大波動，因為在上一個交易日大漲後，投資人開始拋售計入利益，抵銷了幾家商社的持續上漲。

周二日經225指數收跌0.01%，為23138點，計有72檔個股上漲，146檔下跌。東證一部指數跌0.15%，為1615點，33項分類次指數中，除了8項分類上漲，其餘皆下跌。

延續昨日巴菲特進場大買五大商社5%股份，刺激個股飆漲，今日該五大商社持續收高。三菱商事漲3.12%，三井物產漲1.99%，住友商事漲1.86%，伊藤忠商事升1.41%，丸紅揚升1.22%。

由於許多投資人仍觀望安倍首相的繼任人選發展，東京交易所主板總交易股數下滑，為10.3億股，低於30日平均的11.7億股。

美國國債殖利率下滑，依賴該相關收入的生命保險股下跌，東京海上控股跌1.39%，T&D控股跌0.81%，第一生命跌0.72%。

新創公司的Mother指數上漲2.9%，來到1154點。

(時報資訊)