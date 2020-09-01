彰銀（2801）今日召開線上法說，受新冠肺炎疫情衝擊全球經濟、各國央行降息壓抑淨利差空間影響，加上提列呆帳年增42.41％，使2020年上半年稅後淨利42.45億元、年減29.23％，每股盈餘（EPS）0.41元，雙創近10年低點。

彰銀上半年淨收益144.86億元、年減9.45％，為近5年低點。其中，利息淨收益97.42億元、年減16.77％，手續費收益22.88億元、年減0.38％，雙創近6年低點，但財務操作收益22.96億元、年增達20.57％。資產報酬率（ROA）0.39％、股東權益報酬率（ROE）5.24％。

核心業務方面，彰銀上半年放款年增8.35％，其中企金年增8.05％、個金年增10.81％，僅海外年減5.65％，又以中國大陸年減16.91％最多，歐美年減3.03％。存款年增6.02％，其中台幣活存年增8.37％。

彰銀表示，因應新冠肺炎疫情嚴峻，各國央行紛紛祭出量化寬鬆救市，使淨利差降至0.87％，是否落底需視未來全球疫情發展及央行利率政策而定。而聯貸案需求回升，帶動放款手續費年增34.84％，但保險業務推展受多重利空影響，使整體手續費收入仍微幅下滑。

彰銀上半年海外獲利14.72億元、年減達62.38％，占比自55.53％驟降至28.21％，主因疫情影響航運相關產業，並增提備抵呆帳因應。疫情也導致海外逾放案增加，致使逾放率自0.31％提升至0.43％、覆蓋率自380.15％降至283.39％。

(時報資訊)