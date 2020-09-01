駐日代表謝長廷1日在東京接受駐日媒體聯訪時，針對安倍突然請辭表示，「安倍請辭對我們來講是個意外」。他強調，目前3位新的首相人選8月初都到我們舉辦的李前總統悼念會上悼念，表示他們很重視對台灣的關係，我相信無論誰當選都不會影響我們跟日本的友好。

日本自民黨總裁選舉將於14日舉行，已宣布出馬競選的前幹事長石破茂、政策調查會長岸田文雄，以及即將宣布出馬的官房長官菅義偉都曾於8月初到代表處悼念李登輝。

對於最被看好的菅義偉，謝長廷說，「他去過台灣，也見過李前總統，他這麼多年輔佐安倍，應該跟安倍的想法是接近的。安倍可說是我們跟日本斷交以來，對台灣最友善的一位（日本首相），我們跟日本雖然沒有正式邦交，但在日本的外交界也非常突出，兩國首長可以用推特、臉書問好，關心兩國的天災，互相祝福等，我是認為關係是很好的。」

「 我個人來講，我就任的第2天去九州也接到他（安倍）的電話，表達說歡迎。我們最近口罩捐給日本時，在成田機場，我也接到他親自打的電話，這些坦白講都是很不容易的事情。」

謝長廷指出，安倍任內台日也有很多突破，台日沒有發生漁船被抓等不愉快的事情，台日之間有溝通的管道，一些突發事故會有管道來溝通。日本的交流協會正式正名為日本台灣交流協會、日本的總務大臣破例到台灣等，安倍本身也多次在正式場合，包括官方長官都表態支持台灣加入WHO。台灣有災害時，安倍在臉書上親手寫「台灣加油」，我們總統當選或就任時，他也透過臉書或是各種場合表達祝賀，這些都是很難得的。

(中時新聞網)