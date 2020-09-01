高雄國一少女被拐至新竹求職面試糟軟禁，少女父親表示，嫌犯自5月來以來積極利用通訊軟體Messenger「佈線」、誘騙女兒上鉤。為了怕女兒北上行蹤被鎖定，還慫恿女兒使用備用機。所幸女兒將備用機遺留家中、被他發現，驚人的對話紀錄才得以曝光。

「他們（指少女和犯嫌）先前就在左營高鐵站碰面過了！」少女父親表示，嫌犯疑似自5月就透過Messenger和女兒聯繫，8月時，嫌犯以北上面試正職為由，指示少女使用備用手機、登入原Messenger帳號，疑似要少女北上時不要攜帶原本的手機通聯、避免遭警方鎖定定位。

少女北上失蹤後，少女的父親和母親難過地在少女房間呆坐，聽到房中不斷傳出「嗯～嗯～」的手機震動聲，幾度翻找之下，在少女的書桌邊找到少女使用的備用手機，仍插著充電器充電。

少女父親表示，少女可能急於出發才粗心留下手機，這也讓他們得以發現少女與歹徒數月來的對話紀錄，母親才能截圖PO上網、公開嫌犯劣行並協尋。

少女父親指出，目前仍不清楚少女如何和嫌犯搭上線，也不確定是何人與少女對話。但對話記錄顯示，嫌犯相當狡猾，一開始表示欣賞少女才藝，要求手繪漫畫或唱歌，還說「若公司採用就給1000元、沒錄取也會給200元」，事後確實曾用便利商店「店到店」的方式寄送現金給女兒，此舉疑似刻意避用帳戶匯款、成為警方鎖定目標。

8月時，嫌犯聲稱要提供正職的面試機會，8月29日少女便與一名要好女同學一同搭高鐵北上至新竹，2人在下午2點50分左右抵達，少女搭上盧姓嫌犯的白牌車先行離去，女同學則留在高鐵站等待，相約5點碰面回高雄。

少女父親表示，到了約定的時間女兒仍未出現，手機也無法聯繫，多虧同行的女同學相當有義氣且機警，一路等到晚上8點多才獨自回高雄，還將嫌犯車牌號碼提供給警方，協助破案，對此也非常感謝這位女同學。

(中時 )