台北市私立育達高職改名為為普林斯頓高中，並成立國際小學部，但小學部今年僅招到1名學生，引發爭議。教育部長潘文忠今天表示，私立高中職可以透過《私校法》轉型為小學，但如果辦不好，教育部可依《私立高級中等以上學校退場條例》強制其退場。

育達高職6月更名為「育達學校財團法人台北市私立普林斯頓高級中等學校」，並結合雙語教學，增設國際高中、國際國中及國際小學部，但開學日卻僅有1名國小新生完成註冊。在這之前，第一所從高教退場的屏東縣高鳳數位內容學院，現在成為一貫道經營的私立崇華國小。

在少子化衝擊下，許多私立大專院校及高中職辦不下去，轉型為國中或小，以尋求生機。不過也讓人擔心，有些學校藉此種轉型，迴避退場，以一直讓校產不充公。

教育部長潘文忠說，國中小主要是公立，私立占不到5％，也未看到既有私立國中小面臨經營不下去的狀況。但私立大專院校或高中職，轉型為國中小後，如果辦學績效太差，也將適用《私立高級中等以上學校退場條例》，教育部可強制要求退場。

《私立高級中等以上學校退場條例》目前還在行政院，尚未送入立法院審議。潘文忠說，這個法案將列為立法院本會期優先推動法案，希望快點通過，以讓私校退場有法律依據。

(中時 )