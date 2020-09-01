渣打銀行最新報告指出，全球第二大指數公司富時羅素將於9月24日公布其世界政府債券指數（WGBI）的年度評估結果，預計大陸國債有80%可能性會被納入。

據估算，大概有2.5至3兆美元的資產管理規模在跟蹤這個指數，因而理論上可以帶來1400至1700億美元的被動流入大陸國債市場，折合人民幣約有9600億元至1.16兆元之多。

該報告指出，主要因為大陸已經改進了境內債券二級市場流動性，外匯對沖靈活性以及結算安排等。預計在納入完成後，大陸債券占到該指數的比重為5.7%。

(旺報 )