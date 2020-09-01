渣打估富時羅素納入大陸國債機率達8成 16:222020/09/01 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 富時羅素9月24日將公布其世界政府債券指數（WGBI）的年度評估結果，預計大陸國債有80％可能性會被納入。(shutterstock) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 渣打銀行最新報告指出，全球第二大指數公司富時羅素將於9月24日公布其世界政府債券指數（WGBI）的年度評估結果，預計大陸國債有80%可能性會被納入。 據估算，大概有2.5至3兆美元的資產管理規模在跟蹤這個指數，因而理論上可以帶來1400至1700億美元的被動流入大陸國債市場，折合人民幣約有9600億元至1.16兆元之多。 該報告指出，主要因為大陸已經改進了境內債券二級市場流動性，外匯對沖靈活性以及結算安排等。預計在納入完成後，大陸債券占到該指數的比重為5.7%。 (旺報 ) #大陸 #指數 #國債 #債券 #市場 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 鎖定高資產客群 富達集團 擬發比特幣基金 04:102020/09/01 金融．稅務 權王台積電反彈 台股早盤開高 09:132020/09/01 財經 強化穩就業 陸協助企業紓困 04:102020/09/01 產業財經 市場情緒轉好 高收益債後市點火 04:102020/09/01 投資理財 低利率環境當道 納入新興債喜迎收益 13:582020/09/01 財經 《電機股》永大蟬聯大陸電梯前10強 董座獲業界最具影響力人物肯定 10:002020/09/01 財經 吉茂擁三利多 法人按讚喊買 04:102020/09/01 證券．權證 台股9月短線向上突破機率偏低 04:102020/09/01 證券．權證 人行大寬鬆 陸高收債有看頭 04:102020/09/01 投資理財 12港人涉偷渡被大陸海警截獲 林鄭首回應：送中處理 12:232020/09/01 兩岸 兩岸熱門新聞 12港人涉偷渡被大陸海警截獲 林鄭首回應：送中處理 - 兩岸 陸防空系統 千公里找到美F-22F-35 - 焦點新聞 - 旺報 美解密對台軍售六項保證電文 史達偉：因北京習慣扭曲史實 - 兩岸 20歲員警偏愛成熟口味 41歲美魔女慘遭硬上 大喊：我都可以做妳阿姨 - 兩岸 網曝中印邊界解放軍官兵墓群照片 加拉萬衝突或陣亡35人 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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