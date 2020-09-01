任容萱大學時期就讀教育、學習相關科系，也長期關心兒童與家庭教育議題，今年與世界展望會愛心合作，擔任「資助她，改變世界的1000個契機」計畫代言人，攜手為弱勢女童發聲。雖因疫情關係，她無法實地走訪國外弱勢角落，但透過VR虛擬實境影片，彷彿親身走進尼泊爾偏遠山區，身歷其境當地女孩因成為兒童新娘而輟學、生子、受家暴，甚至失去寶貴生命的故事。

「影片結束後，心情很沉重。看到女孩無法繼續念書，年紀很小就進入婚姻、懷孕生子，造成身體負擔與生命危險，覺得很心痛。」任容萱表示，童婚、童工等兒童受暴問題一直在各地發生，女童更是最常被犧牲的一群，她們在不受保護的環境下，每天懷抱著恐懼生活，如果能幫她們上學，協助她們的家庭與社區發展、脫貧，就能讓她們看見希望。

任容萱9月4日也前往雲林濱海鄉鎮，關懷經濟弱勢家庭孩童，並與曾受展望會資助、如今自立發展，正為社區貢獻心力的女孩對談。「我希望能當大家的眼睛，透過我所走過、看見的，帶更多人了解逆境中的孩子，他們的努力與生活。很期待傾聽他們的故事、陪孩子玩；希望我成為他們的大姊姊，為他們帶來歡樂及難忘的記憶！」期許為當地孩子帶來正能量，任容萱說會準備文具、小禮物及一顆開放的心，展開一趟用「心」聆聽旅程。

任容萱擔任「資助她，改變世界1000個契機」代言人，邀請民眾關注弱勢女童困境。（台灣世界展望會提供）

任容萱呼籲社會大眾透過每月700元資助弱勢女童（國內兒童每月2000元），幫助她們持續上學，讓她們有能力勇敢追夢、翻轉生命。也歡迎民眾在10月11日「國際女童日」前，至活動網站寫下「為女童加油」的話為她們打氣。

台灣世界展望會為弱勢女童募集，陪伴她們突破逆境，成為轉變未來的重要推手。（台灣世界展望會提供）

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