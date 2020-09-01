嘉義縣大林鎮長簡志偉日前接獲反映，指移工集中檢疫場所竟是使用學生出租套房，搞得社區人心惶惶，因此1日宣布本期鎮民代表會臨時會在第二預備金下編列500萬元預算，作為上林里普篩經費。嘉義縣政府表示，普篩權責在中央或縣市政府，鎮公所依法無據，另，社會局也實質掌握狀況，並無違法情事。

簡志偉表示，接獲鄉親反映指有大量移工分批遷入集中居家檢疫，造成地方恐慌，且該處原有學生、一般勞工等對象承租使用，混居現象讓防疫作業更加險峻，因此提案編列500萬元普篩費用補破網。

編列預算是「備而不用」，簡志偉說，有兩種情形下才會啟動上林里普篩，一是一但該里出現1例確診，二則是民怨無法平息，500萬則是根據目前自費普篩1人5000元計算共1000人次，將在大林鎮代會第5次臨時會提案，雖財政吃緊，但為確保大林居民居住安全公所「責無旁貸」。

嘉義縣政府則表示，目前還居住在該空間進行居家檢疫人數有93人，由警察局及社會局每天透過電子圍籬、電話、定位系統進行追蹤和關懷，並無違規或身體不適的情形，另，目前縣內有4家仲介公司提出申請，經社會局審核都符合規定。

縣府強調，依據傳染病防治法第2條普篩的主管機關權責為衛福部及縣市政府，大林鎮公所辦理普篩依法無據，除將耗費龐大的人力、物力與經費，且更容易造成民眾恐慌。

(中時 )